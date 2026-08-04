Жители региона потратили в магазинах 405,8 млрд рублей 🤑🤑🤑 Данные за январь-июнь опубликовал Волгоградстат.
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Жители региона потратили в магазинах 405,8 млрд рублей 🤑🤑🤑 Данные за январь-июнь опубликовал Волгоградстат.
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