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На Украине признали продвижение армии России на линии соприкосновения

На Украине признали продвижение армии России на линии соприкосновения

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что российская армия успешно давит на Вооруженные силы Украины (ВСУ) и продолжают наступление на линии соприкосновения.

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