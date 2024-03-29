На Украине признали продвижение армии России на линии соприкосновения

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что российская армия успешно давит на Вооруженные силы Украины (ВСУ) и продолжают наступление на линии соприкосновения.
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