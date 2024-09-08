В сети сравнили новый геймплей ремейка Silent Hill 2 с оригинальной игрой До выход...

В сети сравнили новый геймплей ремейка Silent Hill 2 с оригинальной игройДо выхода ремейка Silent Hill 2 остался всего месяц, и недавно разработчики позволили журналистам и блогерам продемонстрировать вступление обновленной игры.
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