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Рекорд 2012 года пал. Июнь в Барнауле оказался аномально жарким

Рекорд 2012 года пал. Июнь в Барнауле оказался аномально жарким

Уже в первой декаде месяца над регионом установился практически неподвижный антициклон, который обеспечил постоянный приток сухого и горячего воздуха из Центральной Азии Лето 2026 года стало одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений на юге Западной Сибири.

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