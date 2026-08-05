Рекорд 2012 года пал. Июнь в Барнауле оказался аномально жарким

Уже в первой декаде месяца над регионом установился практически неподвижный антициклон, который обеспечил постоянный приток сухого и горячего воздуха из Центральной Азии Лето 2026 года стало одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений на юге Западной Сибири.
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