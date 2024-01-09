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Сенатор Джабаров: не только Польша скрывает улики в деле о "Северных потоках"

Сенатор Джабаров: не только Польша скрывает улики в деле о "Северных потоках"

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что не только Польша скрывает улики по делу о диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

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