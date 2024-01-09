Сенатор Джабаров: не только Польша скрывает улики в деле о "Северных потоках"

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что не только Польша скрывает улики по делу о диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии