Управляемый из Москвы FPV-дрон поразил объект ВСУ под Часовым Яром в ДНР

FPV-дрон «Овод», управляемый оператором из Москвы с помощью новой системы «Орбита», поразил объект ВСУ под Часовым Яром в ДНР, рассказал командир и основатель добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Испанец.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии