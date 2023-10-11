Круизное судно спасло мужчину посреди Тихого океана

Мужчина, пытавшийся стать самым молодым человеком, когда-либо пересекавшим Тихий океан на гребной лодке, был спасен круизным судном после того, как его лодка опрокинулась на самом последнем этапе путешествия протяженностью более 14 000 км, сообщает Sky News.
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