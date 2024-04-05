Собравшуюся в Абхазию нижегородку дважды обманули мошенники

Жертвой двойного обмана стала жительница Навашина. Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, 56-летняя женщина решила через сайт забронировать номер для отдыха в Абхазии, перевела предоплату в 65 тысяч рублей, а затем не смогла дозвониться до пансионата.
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