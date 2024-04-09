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Бороды — брить

Бороды — брить

Это третий пост подряд на тему борьбы с исламским терроризмом в России, взаимоотношениями с республиками Средней Азии и трудовой миграции.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Возможно всё это и так. Но бороды там бреют и хиджабы заставляют снимать в надежде, что тогда их лучше кормить кто-то будет. А вот кто этот &quot;кто-то&quot; мы очень хорошо знаем. Кто мне назовёт хоть одну страну, которая кормится Соединёнными Штатами? Если и попытается кто-то мне возразить, то пусть сначала прочтёт &quot;Исповедь экономического убийцы&quot;. Автор - американец. Точнее крупный спец по &quot;кормлению&quot; других стран Соединёнными Штатами. А вот мы, в ущерб своему народу, кормили многих. На это и надежда тех, кто заставляет бороды брить в своих странах. И статья эта с умыслом . Льёт воду на колесо заинтересантов в мигрантах. Это же хорошо видно. А этих заинтересантов в России ой как ещё много. Но пока , по настоящему открыто, не озвучен и не обвинён прямо ни один министр, ни один чиновник. Всё вокруг да около. А ведь не секрет, что МВД , например, имеет глубокий интерес в сохранении этой ситуации с мигрантами, их дополнительными источниками благосостояния. И последние, во многом показательные аресты генералов крышевателей, нам только подтверждают этот &quot;секрет Полишинеля&quot;.  То же и в таможне, и даже в ФСБ. Да, да - так ли уж у нас граница на замке, если бандиты сюда прут и прут.
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13 мин.
Денис Зарюгин
А в Китае всех имамов посадили на долгие сроки, а за мусульманскую символику в общественных местах 15 суток ареста полагается, а при повторном нарушении уже уголовный срок. Вот с кого надо пример брать, с кем дружить. Китай, кстати, в отличие от России имеет общую границу с Таджикистаном, но почему-то школ китайских там не финансируют, а вот визовый режим самый жёсткий.
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4 мин.

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