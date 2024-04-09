АС

Анатолий Страшко

Возможно всё это и так. Но бороды там бреют и хиджабы заставляют снимать в надежде, что тогда их лучше кормить кто-то будет. А вот кто этот "кто-то" мы очень хорошо знаем. Кто мне назовёт хоть одну страну, которая кормится Соединёнными Штатами? Если и попытается кто-то мне возразить, то пусть сначала прочтёт "Исповедь экономического убийцы". Автор - американец. Точнее крупный спец по "кормлению" других стран Соединёнными Штатами. А вот мы, в ущерб своему народу, кормили многих. На это и надежда тех, кто заставляет бороды брить в своих странах. И статья эта с умыслом . Льёт воду на колесо заинтересантов в мигрантах. Это же хорошо видно. А этих заинтересантов в России ой как ещё много. Но пока , по настоящему открыто, не озвучен и не обвинён прямо ни один министр, ни один чиновник. Всё вокруг да около. А ведь не секрет, что МВД , например, имеет глубокий интерес в сохранении этой ситуации с мигрантами, их дополнительными источниками благосостояния. И последние, во многом показательные аресты генералов крышевателей, нам только подтверждают этот "секрет Полишинеля". То же и в таможне, и даже в ФСБ. Да, да - так ли уж у нас граница на замке, если бандиты сюда прут и прут.