Большие стройки Крыма потребуют окон до 2033 года

Фото: gettyimages.com. Большие стройки Крыма потребуют окон За девятилетний период — с 2024 по 2033 год — в Крым будет инвестировано больше половины бюджета, выделенного на строительство и организацию Олимпиады в Сочи в 2014 году.
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