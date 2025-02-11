Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Свежие комментарии

  • Сирож Тиляпов
    Здравствуйте можно сказать мне как лечить иголкуЗакрутились листь...
  • Сирож Тиляпов
    Пожалуйста скажите мне очен трудна для лечени иголкуЗакрутились листь...
  • Сирож Тиляпов
    Здравствуйте что делат надо для иголкуЗакрутились листь...

Большие стройки Крыма потребуют окон до 2033 года

Большие стройки Крыма потребуют окон до 2033 года

Фото: gettyimages.com. Большие стройки Крыма потребуют окон За девятилетний период — с 2024 по 2033 год — в Крым будет инвестировано больше половины бюджета, выделенного на строительство и организацию Олимпиады в Сочи в 2014 году.

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