Стали известны подробности пожара на федеральной трассе 🔥🔥🔥 17.04.25 в 17:05 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Михайловском районе.
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Стали известны подробности пожара на федеральной трассе 🔥🔥🔥 17.04.25 в 17:05 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Михайловском районе.