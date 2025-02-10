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Россиян предупредили об изменении порядка оплаты за отопление

Россиян предупредили об изменении порядка оплаты за отопление

Регионам запретят разбивать оплату за отопление равномерно на весь год.фото: pixabay.com/etadlyВ России с 1 марта начнет действовать запрет на переход регионов на форму оплаты услуг за отопление, при которой платеж разбивался равномерно на весь год.

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