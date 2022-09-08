МИД Италии работает над возвращением раненного под Херсоном журналиста

РИМ, 8 сен – РИА Новости. МИД Италии получил положительные новости о состоянии итальянского журналиста-фрилансера Маттии Сорби, который получил ранения под Херсоном, и работает над его возвращением, сообщили журналистам источники в ведомстве.
РИМ, 8 сен – РИА Новости. МИД Италии получил положительные новости о состоянии итальянского журналиста-фрилансера Маттии Сорби, который получил ранения под Херсоном, и работает над его возвращением, сообщили журналистам источники в ведомстве.
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