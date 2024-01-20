Кабмин РФ выделил 490 млн рублей на организацию Года семьи

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распоряжение о выделении 490 миллионов рублей Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на финансирование мероприятий, связанных с проведением Года семьи в 2024 году.
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