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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Тюменец заставил больного Альцгеймером отца переписать на себя дом и землю: «Мать не догадывалась»

Тюменец заставил больного Альцгеймером отца переписать на себя дом и землю: «Мать не догадывалась»

ТЮМЕНЬ, 23 января, ФедералПресс. Супруги не ожидали такого предательства от родного сына. Мужчина стал опекуном своего отца, которому поставили диагноз «болезнь Альцгеймера», и втайне от матери попытался завладеть домом площадью более 238 «квадратов».

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