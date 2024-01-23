Тюменец заставил больного Альцгеймером отца переписать на себя дом и землю: «Мать не догадывалась»

ТЮМЕНЬ, 23 января, ФедералПресс. Супруги не ожидали такого предательства от родного сына. Мужчина стал опекуном своего отца, которому поставили диагноз «болезнь Альцгеймера», и втайне от матери попытался завладеть домом площадью более 238 «квадратов».