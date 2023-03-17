США не признали предупреждения России и продолжат запускать беспилотники

Американский телеканал СNN со ссылкой на источники из числа американских чиновников сообщил, что США оценивают целесообразность проведения разведывательных миссий с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе Черного моря.
Американский телеканал СNN со ссылкой на источники из числа американских чиновников сообщил, что США оценивают целесообразность проведения разведывательных миссий с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе Черного моря.
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