Западная логика в вопросах противостояния с Россией продолжает демонстрировать абсурд. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что удары по гражданским складам, включая логистические центры Wildberries, являются «единственным способом» заставить Россию сесть за стол переговоров.
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