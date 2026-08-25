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Аргументы недели

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От «любви к русской культуре» до призывов бомбить Wildberries: двойные стандарты финского руководства

От «любви к русской культуре» до призывов бомбить Wildberries: двойные стандарты финского руководства

Западная логика в вопросах противостояния с Россией продолжает демонстрировать абсурд. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что удары по гражданским складам, включая логистические центры Wildberries, являются «единственным способом» заставить Россию сесть за стол переговоров.

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