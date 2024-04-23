Границы нарушений речевого развития у детей оказались размлытыми… размытлыми… размытыми

Новое исследование ученых из Центра языка и мозга НИУ ВШЭ и Института лингвистики РАН меняет представление о развитии речи у детей — границы между нормой и нарушениями не так очевидны, как предполагалось ранее.
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