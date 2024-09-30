Разные победы. Разные подходы ﻿

Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" Некоторые наши коллеги полагают, что господство частной собственности предполагает сугубо индивидуалистический подход в выстраивании производственных, личных и политических отношений, экстраполируя этот свой взгляд на современную Россию.