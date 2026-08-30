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Камера Zeiss с 50-мегапиксельным сенсором Sony и 200-мегапиксельным сенсором Samsung: новые подробности о Vivo X500 Pro Max

Камера Zeiss с 50-мегапиксельным сенсором Sony и 200-мегапиксельным сенсором Samsung: новые подробности о Vivo X500 Pro Max

Премьера — на второй или третье неделе сентября Vivo готовит новый флагманский камерный флагман X500 Pro Max, и инсайдер Debayan Roy раскрыл подробности об этом устройстве.

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