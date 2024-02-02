Украинский крот в Минобороны Белоруссии: брал мало – нарыл много Артём Агафонов. Документальные телеразоблачения с выкладыванием в эфир явок, паролей и публичной демонстрацией во всей красе грязного белья врагов белорусского государства давно стали «фишкой» основных телеканалов Белоруссии.
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