Украинский крот в Минобороны Белоруссии: брал мало – нарыл много Артём Агафонов. Документальные телеразоблачения с выкладыванием в эфир явок, паролей и публичной демонстрацией во всей красе грязного белья врагов белорусского государства давно стали «фишкой» основных телеканалов Белоруссии.