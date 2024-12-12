Блиновская попросила Верховный суд о снижении 1,2 миллиарда рублей налогов и штрафов

Блогер хочет отправить материалы дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Блогер Елена Блиновская попросила Верховный суд России о снижении налогов, пени и штрафов, общая сумма которых в данный момент составляет свыше 1,2 миллиарда рублей, передает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на документы.