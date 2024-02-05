5 лет – в развитии: на ивановском вокзале открылась выставка о динамичном преображении ж/д транспорта региона

5 лет – в развитии: на ивановском вокзале открылась выставка о динамичном преображении ж/д транспорта регионаВ Ивановской области при поддержке РЖД удалось сделать железнодорожную инфраструктуру современной, удобной и безопасной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)