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Алексей Мишин о «Зените»: «Не вижу смысла разрушать тройственный союз мощного спонсора, разумного тренера и успешной команды»

– «Зенит» договорился о новом контракте с Семаком до мая 2030 года. Удивила ли вас эта новость? – Она меня порадовала.

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