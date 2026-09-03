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Царьград

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New York Post: выдра атаковала пловчиху в невадском озере Тахо

New York Post: выдра атаковала пловчиху в невадском озере Тахо

В штате Невада, 30 августа, выдра атаковала 51-летнюю Линнет Беллин в озере Тахо. В результате нападения женщине наложили 38 швов.

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