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Волонтеры из Надыма собрали подарки для маленьких посетителей районной больницы

Волонтеры из Надыма собрали подарки для маленьких посетителей районной больницы

Волонтеры Надыма собрали подарки из раскрасок, книг и игрушек для пациентов районной больницы в рамках ежегодной благотворительной акции «Коробка храбрости».

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