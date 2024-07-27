Пресс-секретарь президента исключил возможность проведения второй волны мобилизации в России В руководстве РФ не обсуждают идею проведения второй волны мобилизации.
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Пресс-секретарь президента исключил возможность проведения второй волны мобилизации в России В руководстве РФ не обсуждают идею проведения второй волны мобилизации.
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