Полиция Мадрида применила силу против фермеров на пятый день протестов

Испанская полиция столкнулась с группой фермеров и водителей грузовиков в Мадриде. Протестующие пытались получить доступ к главной магистрали города и заблокировать ее, демонстрации в Испании идут уже пятый день.
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