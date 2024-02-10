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Полиция Мадрида применила силу против фермеров на пятый день протестов

Полиция Мадрида применила силу против фермеров на пятый день протестов

Испанская полиция столкнулась с группой фермеров и водителей грузовиков в Мадриде. Протестующие пытались получить доступ к главной магистрали города и заблокировать ее, демонстрации в Испании идут уже пятый день.

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Игорь Петров
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