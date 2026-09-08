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«Полное мясо»: бывший зять Шойгу показал последствия ДТП на Рублёвке и рассказал, что произошло

«Полное мясо»: бывший зять Шойгу показал последствия ДТП на Рублёвке и рассказал, что произошло

Вечерняя поездка Алексея Столярова и его жены Веры Бондаревой закончилась массовым ДТП на Рублёвке. Их BMW X6 оказался в хвосте цепочки столкновений, а сам блогер позже признался, что пережил сильный стресс.

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