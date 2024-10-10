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Петербургский дневник

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NYT: повышение налогов вызовет серьёзный рост недовольства среди украинских граждан

Владимир Зеленский может столкнуться с гневом населения Президенту Украины Владимиру Зеленскому по возвращении домой после визита в Европу придётся столкнуться с гневом населения страны из-за повышения налогов, сообщает американское издание New York Times.

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