Художник Молодкин пригрозил уничтожить 16 картин, если Ассанжа не освободят

Художник российского происхождения Андрей Молодкин, проживающий во Франции заявил телеканалу Sky News, что он собрал картины известных художников в огромном сейфе и установил механизм для их уничтожения кислотой в случае, если основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет освобожден.