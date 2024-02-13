Художник Молодкин пригрозил уничтожить 16 картин, если Ассанжа не освободят

Художник российского происхождения Андрей Молодкин, проживающий во Франции заявил телеканалу Sky News, что он собрал картины известных художников в огромном сейфе и установил механизм для их уничтожения кислотой в случае, если основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет освобожден.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии