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Художник Молодкин пригрозил уничтожить 16 картин, если Ассанжа не освободят

Художник Молодкин пригрозил уничтожить 16 картин, если Ассанжа не освободят

Художник российского происхождения Андрей Молодкин, проживающий во Франции заявил телеканалу Sky News, что он собрал картины известных художников в огромном сейфе и установил механизм для их уничтожения кислотой в случае, если основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет освобожден.

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