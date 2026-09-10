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Мост в КНДР открыт: как я проиграл спор на канистру бензина и увидел историю

Мост в КНДР открыт: как я проиграл спор на канистру бензина и увидел историю

Год назад, стоя на берегу Туманной у посёлка Хасан, я смотрел на воду и думал, что время здесь течёт иначе.

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