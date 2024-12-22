Водитель «КамАЗа» сбил пожилую пару в подмосковном Дмитрове

Водитель «КамАЗа» сбил двух пожилых пешеходов, мужчину и женщину, в подмосковном Дмитрове. Как сообщает 22 декабря ГУ МВД России по Московской области, в результате инцидента мужчина погиб, женщина получила травмы и была госпитализирована.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии