Расправу над россиянкой раскрыли благодаря ее сообщению подруге

В Бердске предсмертное сообщение помогло раскрыть убийство женщины В Бердске расправу над местной 23-летней жительницей раскрыли благодаря ее сообщению подруге, в котором она написала о приходе бывшего друга.
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