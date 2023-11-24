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Царьград

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В Перми художественный руководитель местного ансамбля поджег военкомат

В Перми художественный руководитель местного ансамбля поджег военкомат

Его шантажировали мошенники, представившись сотрудниками ОВД.В Перми вчера вечером 82-летний руководитель ансамбля народного пения пытался поджечь военкомат Мотовилихинского и Орджоникидзевского района города.

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