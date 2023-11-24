В Перми художественный руководитель местного ансамбля поджег военкомат

Его шантажировали мошенники, представившись сотрудниками ОВД.В Перми вчера вечером 82-летний руководитель ансамбля народного пения пытался поджечь военкомат Мотовилихинского и Орджоникидзевского района города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии