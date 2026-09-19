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Царьград

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Сергей Бойцов установил новый мировой рекорд по прыжку с аэростата

Сергей Бойцов установил новый мировой рекорд по прыжку с аэростата

Сергей Бойцов совершил рекордный прыжок с высоты 11,5 км с теплового аэростата в День государственного флага РФ.

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