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«Живем плохо, бедно. Все деньги забирает жена»: Эммануил Виторган пожаловался на нищенскую пенсию

«Живем плохо, бедно. Все деньги забирает жена»: Эммануил Виторган пожаловался на нищенскую пенсию

Интересная жизнь с Vera Star Эммануил Виторган с женой о дочерью. В последнее время участились жалобы со стороны артистов из числа «старой гвардии» на чрезмерно низкие пенсии.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Зажрались, твари мерзкие. На рестораны не хватает им. А вот нам-то как, хватает?
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2 час.
valentina sergeeva
Махнёмся, не глядя?..
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1 час.
Александр Попов
Сначала ЧЕРНЫЙ НАЛ, потом СКУЛЯТ ГНИДОЖОПЫЕ.
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