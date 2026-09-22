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Медсестра родила ребенка в унитаз и там оставила

Медсестра родила ребенка в унитаз и там оставила

В Уфе суд вынес приговор медсестре, которая родила ребенка и оставила его в унитазе. Как сообщает пресс-служба судов региона, в сентябре 2025 года 34-летняя жительница Уфы дома родила жизнеспособного доношенного мальчика в чашу унитаза.

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