Медсестра родила ребенка в унитаз и там оставила

В Уфе суд вынес приговор медсестре, которая родила ребенка и оставила его в унитазе. Как сообщает пресс-служба судов региона, в сентябре 2025 года 34-летняя жительница Уфы дома родила жизнеспособного доношенного мальчика в чашу унитаза.