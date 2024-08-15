Дачникам объяснили, что будут штрафовать за сорняки: кому нужно быть готовым к наказанию и за что – уже с 15 августа Ольга БезродняяВладельцев земельных участков в России ждут штрафы за несоблюдение правил содержания территорий, в частности, за выращивание сорняков.