Слово и дело

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Вокалистка рок-группы «Слот» разбила губу во время концерта в Улан-Удэ

Вокалистка рок-группы «Слот» разбила губу во время концерта в Улан-Удэ

Концерт рок-группы «Слот» прошел 16 апреля в Улан-Удэ. Артисты прибыли в город в рамках своего тура, посвященного 20-летию музыкального коллектива.

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