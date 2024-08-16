Власти Ноябрьска после ливня напомнили горожанам о правилах самоуправления домов

После ливня дворы Ноябрьска стали напоминать Венецию. Жители домов на улице Дзержинского в соцсети «ВКонтакте» возмутились отсутствием ливневок, однако в администрации напомнили, что дома находятся в управлении самих жильцов.
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