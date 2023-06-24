Вестник Бабушкинского района

5 подписчиков

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    не спорю🗿Собянин: Новая Мо...
  • 59
    Не позорились бы..!Собянин: Новая Мо...
  • Астон Мартин
    "На сегодняшний день Новая Москва не имеет себе равных в России" ...так как это понимать , как унижение остального го...Собянин: Новая Мо...

Пришедшие на пункт отбора контрактников заявили о желании защищать будущее Родины

Пришедшие на пункт отбора контрактников заявили о желании защищать будущее Родины

Мужчины решили защищать Родину и готовы заключить контракт Московские журналисты, посетившие в столице единый пункт отбора на военную службу по контракту, узнали у добровольцев, которые приезжают туда со всей страны, почему они решили пойти служить.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх