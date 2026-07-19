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В Ливнах во время рыбалки утонул мужчина

В Ливнах во время рыбалки утонул мужчина

17 июля поздно вечером в реке Сосне во время рыбной ловли утонул человек.  Утром следующего дня к месту ЧП были направлены сотрудники ливенского спасательного поста Орловской областной поисково-спасательной службы.

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