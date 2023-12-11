В Молдове будет создана Национальная ассоциация овощеводов

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности поддержало инициативу Федерации фермеров Молдовы (FARM) по созданию первой профильной ассоциации в овощном секторе – Национальной ассоциации овощеводов Молдовы.
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