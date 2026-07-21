Роналду одобрил теорию заговора о ФИФА и Аргентине

Форвард португальской национальной команды Криштиану Роналду отметил лайком пост в социальных сетях, содержащий фрагмент телепрограммы, где прозвучали обвинения в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) в коррупции, связанной с Аргентиной .
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