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Украина потеряла шанс на мир. Канадский журналист назвал виноватых

Украина потеряла шанс на мир. Канадский журналист назвал виноватых

Мате со ссылкой на украинского переговорщика рассказал, кто сорвал переговоры в 2022 году.Аарон Мате, канадский журналист, считает, что Украина потеряла свой шанс на мир в Стамбуле три года назад — и все из-за западного давления.

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