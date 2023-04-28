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    Автор жалеет бедного Усманова, а мне его не жало. Если он не знает, куда деньги девать, пусть у меня спросит.Пресс-служба Усма...
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Из-за дела об отмывании денег Усмановым на стадионе и в офисе «Баварии» провели обыски. Алишер знаком с Хенессом

Из-за дела об отмывании денег Усмановым на стадионе и в офисе «Баварии» провели обыски. Алишер знаком с Хенессом

Как пишет Bild, во вторник следователи Федерального управления уголовной полиции обыскали «Альянц Арену» и офисы «Баварии» в рамках расследования по делу об отмывании денег российским миллиардером.

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