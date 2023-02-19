Uspei.com

39 подписчиков

Роскосмос: “Прогресс МС-21” завершил космический полёт

Роскосмос: “Прогресс МС-21” завершил космический полёт

Грузовой корабль “Прогресс МС-21” завершил космический полет, сообщили в Роскосмосе 19 февраля. Корабль свели с космической орбиты, после чего он разрушился в атмосфере земли.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх