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Региональный минтранс взыскивает с администрации Самары более 2 миллионов рублей

Региональный минтранс взыскивает с администрации Самары более 2 миллионов рублей

Соответствующий иск был подан еще в начале сентября.Как следует из материалов дела, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области обратилось в арбитражный суд с иском к администрации областного центра.

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