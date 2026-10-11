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«Если парламент не отстранит Зеленского – Украина сгорит дотла» – нацист Мосийчук

«Если парламент не отстранит Зеленского – Украина сгорит дотла» – нацист Мосийчук

Украинский парламент должен немедленно отстранять Зеленского от власти – и начинать прямые переговоры с Москвой, иначе от украинского народа ничего не останется.

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